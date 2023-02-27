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Filiz Akın Ameliyat Oldu! İşte Sağlık Durumu

Ünlü oyuncu Filiz Akın, sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez ameliyat oldu. Usta sanatçı, sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi de verdi. İşte haberin detayları...

Filiz Akın Ameliyat Oldu! İşte Sağlık Durumu

Filiz Akın, sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez ameliyat oldu.
Filiz Akın Ameliyat Oldu! İşte Sağlık Durumu
Akın, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Sağlığımı merak eden dostlarım, takip edenlerim iyi ki varsınız. Hepinize topluca cevap vereyim. Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi.. Evet, çok üst üste ameliyatlar olmak zorunda kaldım ama çektiğim 6 Şubat'tan itibaren yaşananların yanında nedir ki..."
Filiz Akın Ameliyat Oldu! İşte Sağlık Durumu

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