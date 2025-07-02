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Fikret Orman ile el ele görüntülenen Güzide Duran'dan flaş boşanma açıklaması!

Fikret Orman ile el ele görüntülenen Güzide Duran'dan flaş boşanma açıklaması! İşte detaylar...

Fikret Orman ile el ele görüntülenen Güzide Duran'dan flaş boşanma açıklaması!

2008 yılından beri Adnan Aksoy ile evli olan ve bir süredir boşanma davası devam eden Güzide Duran, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile el ele görüntülendi.

Fikret Orman ile el ele görüntülenen Güzide Duran'dan flaş boşanma açıklaması!
Duran, aşkını ilan ederken, Instagram'dan da Aksoy ile olan boşanma davasıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman ile el ele görüntülenen Güzide Duran'dan flaş boşanma açıklaması!
Aksoy, "Çekişme boşanma davaların, karşılıklı hiçbir maddi telebimiz olmamamasına rağmen, hayatına devam etmek isteyen tarafa adeta pranga veren mahiyetinden muzdarip olmakla birlikte artık benim için sadece kağıt üzerine kalan ve biran evvel bitmesini dilediğim bu süreçte çıkıp çocuklarımla sağlıklı bir şekilde önümü bakacağım günlerimi umutla bekliyorum" dedi.

 

 Fikret Orman ile el ele görüntülenen Güzide Duran'dan flaş boşanma açıklaması!

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