 Feyza Civelek 'Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu ifşa etti! O sahne sosyal medyada gündem oldu

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, senaryoyu ifşa etti. Son bölümde yangından sonra Nilay karakterinin, 'Ölüp, ölmeyeceği' konuşulurken Civelek, senaryoyu paylaştı.

Rol gereği iyileşen Civelek, Instagram'da, "Ölmedek geri geldik" yazılı paylaşımla, senaryoyu paylaştı.



Senaryoda Firaz'ın Nursema'yı öptüğü yazıldığı görülüyor.

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