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Feyza Civelek 'Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu ifşa etti! O sahne sosyal medyada gündem oldu

Feyza Civelek 'Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu ifşa etti! O sahne sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Feyza Civelek 'Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu ifşa etti! O sahne sosyal medyada gündem oldu

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, senaryoyu ifşa etti. Son bölümde yangından sonra Nilay karakterinin, 'Ölüp, ölmeyeceği' konuşulurken Civelek, senaryoyu paylaştı.

 Feyza Civelek 'Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu ifşa etti! O sahne sosyal medyada gündem oldu

Rol gereği iyileşen Civelek, Instagram'da, "Ölmedek geri geldik" yazılı paylaşımla, senaryoyu paylaştı.

Feyza Civelek 'Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu ifşa etti! O sahne sosyal medyada gündem oldu
Senaryoda Firaz'ın Nursema'yı öptüğü yazıldığı görülüyor.

 

 

 

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