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Feyza Civelek'in başına gelmeyen kalmadı!

Ünlü oyuncu Feyza Civelek'in başına gelmeyen kalmadı! İşte detaylar...

Feyza Civelek'in başına gelmeyen kalmadı!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, gözünde kornea yırtığının olduğunu öğrendi.

Feyza Civelek'in başına gelmeyen kalmadı!
Mikrop kaptığı düşüncesiyle gittiği doktorda kornea yırtığı olduğunu öğrenen oyuncu, gözünü paylaştı.

Feyza Civelek'in başına gelmeyen kalmadı!
Geçtiğimiz aylarda da kolu kırılan Civelek, "Nazara gellmeye devam ediyorumdur" dedi.

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