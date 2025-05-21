Feyza Civelek'in başına gelmeyen kalmadı!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, gözünde kornea yırtığının olduğunu öğrendi.



Mikrop kaptığı düşüncesiyle gittiği doktorda kornea yırtığı olduğunu öğrenen oyuncu, gözünü paylaştı.



Geçtiğimiz aylarda da kolu kırılan Civelek, "Nazara gellmeye devam ediyorumdur" dedi.

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