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Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz'e destek çıktı

Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz'e destek çıktı. İşte detaylar...

Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz'e destek çıktı

Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz'le yaşadığı tartışmaya şarkısının eski eşi Feyza Aktan da katıldı.

Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz'e destek çıktı

2019'da Özcan Deniz'le yollarını ayıran Feyza Aktan, bu kez eski eşine arka çıktı.

 Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz'e destek çıktı

Aktan, "Biz Özcan'la bir aşk evliliği yaptık. Ancak bu evliliğe başından itibaren fazlasıyla insan dahil oldu. İki kişilik bir yola çıkmıştık ama yol boyunca istemediğimiz bir kalabalıkla yürümek zorunda kaldık. Özcan, baba figüründen yoksun büyüdüğü için abisini baba yerine koymuş bir insandı. Onu bir gün bile sorgulamadan, ne dediyse sorgusuz sualsiz kabul etti. Şirket yönetimi, para, kararlar…

Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz'e destek çıktı

Her şey Ercan Deniz'in kontrolündeydi. Ve bu güveni suistimal etti. Özcan'ın dostları olarak – buna ben de dahilim – defalarca uyardık. Ancak "Ben abime güveniyorum, o benim canım" diyerek hepimizin sesini susturdu.

Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz'e destek çıktı

Feyza Aktan eski eşi Özcan Deniz'e destek çıktıFeyza Aktan eski eşi Özcan Deniz'e destek çıktı

 

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