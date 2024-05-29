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Fettah Can’dan yeni şarkı sürprizi

Fettah Can, Türkiye’nin en önemli söz ve müzik yazarlarının hit şarkılarından oluşan yeni albümünden sürprizler yayınlamaya devam ediyor.

Fettah Can’dan yeni şarkı sürprizi

Yorumculuğu kadar söz yazarı ve besteci kimliğiyle de gönüllerde taht kuran sanatçının heyecan yaratan yeni albümünün dördüncü teklisi olan “Dön Gel” isimli şarkı 31 Mayıs’ta Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanıyor.

Fettah Can’dan yeni şarkı sürprizi

Kenan Doğulu imzası ve yorumuyla Türk pop müziğinde bir döneme damgasını vuran şarkılarından olan “Dön Gel”, Fettah Can’ın kendine has yorumu ve duygusuyla farklı bir anlam kazanıyor.

Fettah Can’dan yeni şarkı sürprizi

Aranjesinde Ara Akan imzası bulunan kült şarkının mix & masteringi ise Özgür Yurtoğlu’na ait.

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