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Ferzan Özpetek ile Orient Ekspresi’nde parlayan yıldızlar

Ferzan Özpetek, İtalya’nın en lüks mücevher firmasının reklam filmini çekti. İtalya’nın ünlü oyuncularıyla çekim yapan Özpetek, film seti olarak Orient Ekspresi’nin vagonlarını kullandı.

Ferzan Özpetek ile Orient Ekspresi’nde parlayan yıldızlar

 

“Diamanti” filmiyle İtalya’da izleyici rekoru kıran Ferzan Özpetek, İtalyan lüks mücevher markasının yeni koleksiyonunun reklam filmini çekti. 

Özpetek, Kasia Smutniak, Isabella Ferrari, Greta Ferro, Saul Nanni, Giancarlo Commare, Denise Tantucci ve Andrea Di Luigi’nin rol aldığı reklam filminin çekimlerini, pek çok filme, kitaba mekan olan efsanevi Orient Ekspresi’nin lüks vagonlarında gerçekleştirdi.

Ferzan Özpetek ile Orient Ekspresi’nde parlayan yıldızlar

Ferzan Özpetek sayesinde lüks dünyasında yeni bir sayfa açtıklarını söyleyen marka yetkilileri, Venedik’te başlayıp Paris’te sona eren yolculuğun hikayesinin Mayıs’ta yayınlanacağını belirttiler.

Çekimleri tamamlanan reklam filminin tanıtımı ise Venedik’in en ünlü ve tarihi otellerinden Danieli’de yapıldı. Ferzan Özpetek ile oyuncuların da katıldığı gecede, lüks markanın ürünleri  sergilendi.

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