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Ferzan Özpetek: 70’li yıllarda daha özgürdük

Ferzan Özpetek’in, dijital platformda 190 ülkede aynı anda gösterime girecek olan son filmi “Nuova Olimpo”, 1978’den 2015’e kadar süregelen 30 yıllık bir aşkın öyküsünü anlatıyor.

Ferzan Özpetek: 70’li yıllarda daha özgürdük

Ferzan Özpetek son filmi Nuovo Olimpo’yu 18.Roma Festivali’nde tanıttı. 

Ferzan Özpetek: 70’li yıllarda daha özgürdük

1 Kasım’da dijital platformda gösterime girecek olan film, 1978’den 2015’e kadar, 30 yıl süren bir aşk hikayesini konu alıyor.  Film yaşanmışlar ve yaşanabilecekleri anlatırken, yönetmenin 70’li yıllara, o yılların Roma’sına duyduğu özlemi de yansıtıyor. 

Ferzan Özpetek: 70’li yıllarda daha özgürdük

Ferzan Özpetek’in senaryosunu Gianni Romoli ile birlikte yazdığı filmin başrollerinde Damiano Gavino, Andrea Di Luigi ve Luisa Ranieri var. Filmin kahramanları; yönetmen adayı Enea, her şeyini paylaştığı kız arkadaşı Alice ve hayatında derin izler bırakan Pietro. 

Ferzan Özpetek: 70’li yıllarda daha özgürdük

“70’li yılların Roma’sında çok daha özgürdük” diyen Ferzan Özpetek, sinema aşkıyla yandığı o yıllarda günde üç kere sinemaya gittiğini, sinema salonlarının, aşkların, romantizmin yaşandığı yerler olduğunu söylüyor. 

Ferzan Özpetek: 70’li yıllarda daha özgürdük

Yaşanmışlıkların, hayallerin, pişmanlıkların, mantık ve duyguların Ferzan Özpetek şiirselliğiyle anlatıldığı film, aynı anda 190 ülkede ekrana gelecek. Filmini, o yıllarda bir sinemada çalışan yakın arkadaşı Tiiti ve kızı Alice ile çok yakın arkadaşı, İtalyan müziğinin divası Mina’ya ithaf eden Özpetek bir sonraki filmini de “içinde olduğumuz belirsizlik döneminin tek ışıkları” diye tanımladığı kadınlara adayacağını söyledi.

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