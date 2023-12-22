Ferruh Karakaşlı ile 'Üstat' yakında BloombergHT’de

TNT Film olarak, yapımcılığını üstlendiği usta isim Yüksel Aman ve yönetmenliğini ise Mustafa Şahin’in yapacağı, Ocak ayı itibariyle her cumartesi saat 17:45’te yayın hayatına girecek ‘Üstat’ programı hakkında açıklamada bulundu.

Her işin bir üstadı var diyen Yüksel Aman, hem ünlü bir modacı hem de geleneksel terziliği devam ettiren ünlü bir iş insanı olan Ferruh Karakaşlı’nın sunacağı ‘Üstat’ programıyal ilgili ; ‘Hemen her kesimden müşterilerden öte, dostlukları olan Ferruh Bey, moda atölyesini televizyon dünyasına açacak ve dostlarıyla o tadına doyulmaz sohbetleri kameralar karşısında yapacak. Bazen ünlü bir iş insanını, bazen bir sanatçıyı bazen de spor dünyasından bir ismi kendi mağazasında ağırlayacak. Üstat, tarzı ve içeriği ile benzerlerinden farklı Türk seyircisinin ilk kez bu formatla tanışacağı hoş bir sohbet programıdır’ dedi.

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