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Fernando Muslera uçağı birbirine kattı

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın maç dönüşü uçağı birbirine kattı hem de parfüm için. İşte detaylar...

Fernando Muslera uçağı birbirine kattı

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Galatarasay kaptanı Fernando Muslera, bugünlerde barut fıçısı gibi! Yüksek kazanç vaadiyle bir banka çalışanına 1 milyon dolara yakın para kaptıran oyuncunun, bu durum nedeniyle üzgün ve gergin olduğu konuşuluyor. Ünlü futbolcu geçtiğimiz günlerde de takım arkadaşlarıyla tatsız bir olay yaşadı. Efendi ve kibar kişiliği ile bilinen kaleci, takım uçağında 150 dolarlık parfümünü aradı ama bulamadı.

Fernando Muslera uçağı birbirine kattı

Kendisine şaka yapıldığını düşünen oyuncu, takım arkadaşlarından bazılarına durumu sordu ama istediği yanıtı alamayınca sinirlendi. Bağırıp çağıran futbolcuyu kulüp yetkilileri sakinleştirdi.

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