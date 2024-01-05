Ferman Toprak'tan açıklama! Gözaltına alınmıştı

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak, 5 katlı lüks villasının tadilatını yapan işçileri dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Show TV'nin haberine göre Toprak, villasının tadilatı için işçilerle 1.5 milyon TL'ye anlaştı. Ancak tadilat bittikten sonra işçiler paralarının verilmediğini ileri sürdü. Ferman Toprak daha sonra fiyatı fazla bulduğunu ve daha az ödeme yapacağını söyledi. İşçiler duruma itiraz edince aralarındaki tartışma kavgaya dönüştü. İşçilerin iddiasına göre Toprak, sopa ve yumruklarla çalışanları darbetti. Toprak'ın kendilerine silah çektiğini söyleyen işçiler şikayetçi oldu. Toprak gözaltına alındı.

SİLAH ÇEKTİ

İşçiler yaşadıkları anları şu sözlerle anlattı: "Yaklaşık 2 aydır Ferman Toprak'la çalışıyoruz. 'Benim param yok. Biz doğuluyuz, 1,5 milyona el sıkışalım.' dedi. 'Tamam, senin canın sağ olsun.' dedim. Biz sabah hem çalışmaya hem de paramızı almaya geldik. Adam arabadan iner inmez zaten arkadaşlarıyla beraber silah çektiler. Silahın kabzasıyla kimimizin kafasına kimimizin göğsüne vurdular. Bize fırsat vermediler."

"SAVCI DA BENİM HAKİM DE"

"Ben Ferman Toprak'ı tuttum arabamın arkasına götürdüm. 'Bak Ferman abi akıllı ol. Birini vurursan cezaevine girersin.' dedim. Toprak, 'Savcı da benim hakim de benim. Ceza almam.' dedi. O evde alçı, boya komple her şeyi ben yaptım. Bütün parayı biz kendimiz verdik. Ferman Toprak silahın kabzasıyla alnıma vurdu. Biz canımızı zor kurtardık. Parayı ödememek için çamura yatıyor."

Ferman Toprak olayın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İşte o açıklama:

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