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Ferman Toprak, "Hayatınız film olsa kendinizi kimin oynamasını isterdiniz?" sorusuna bakın kimi söyledi?

Ferman Toprak, "Hayatınız film olsa kendinizi kimin oynamasını isterdiniz?" sorusuna bakın kimi söyledi? İşte detaylar...

Ferman Toprak, "Hayatınız film olsa kendinizi kimin oynamasını isterdiniz?" sorusuna bakın kimi söyledi?

Başarılı türkücü Ferman Toprak, önceki akşam Kıbrıs Girne'deki Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı konserde Toprak, en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Ferman Toprak, "Hayatınız film olsa kendinizi kimin oynamasını isterdiniz?" sorusuna bakın kimi söyledi?
KIBRIS’IN FERMAN TOPRAK İÇİN ÖNEMİ
Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Toprak, "Kıbrıs'ın benim için çok ayrı bir yeri var. Yavru vatanı çok seviyorum. Hatta 25 yıl önce buradan ev almıştım. Ben yarı Kıbrıslı sayılırım." dedi.

Ferman Toprak, "Hayatınız film olsa kendinizi kimin oynamasını isterdiniz?" sorusuna bakın kimi söyledi?
YENİ ŞARKISI "NANKÖR" HAKKINDA
Yeni şarkısı "Nankör" hakkında da konuşan Ferman Toprak, "Biliyorsunuz yeni şarkımız Nankör çıktı. Bir aydır güzel tepkiler ve geri dönüşler alıyoruz. Bu şarkıyı tüm nankörlere armağan ediyorum. Bu şarkıda herkes kendinden bir şey bulacak. Bizim sloganımız aynen, aynen, aynen." şeklinde konuştu.

Ferman Toprak, "Hayatınız film olsa kendinizi kimin oynamasını isterdiniz?" sorusuna bakın kimi söyledi?
KENAN İMİRZALIOĞLU OYNASIN İSTERDİM
Bir muhabirin, "Hayatınız film olsa kendinizi kimin oynamasını isterdiniz?" sorusuna, "Kenan İmirzalıoğlu olabilirdi. Oyunculuğunu çok takdir ettiğim bir insan. Sevgili Kıvanç Tatlıtuğ'un da olmasını isterdim ama o sarışın, ben esmerim. Ama Kıvanç'ın çocukluğunu bilirim. Ailesi de çok iyi insanlardır. Ancak o ikisi oynarsa, hakkını vereceklerini düşünüyorum." dedi.

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