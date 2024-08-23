Ferman Toprak bombaladı: Sanat dünyasından dost aramayın

Sahnelere yıllarını veren Ferman Toprak sanat dünyasından pek çok ismi hedef alan açıklamalar yaptı. İsim vermese de Ferman Toprak’ın destek görmediğini söylemesi dikkat çekti.

ÖMRÜM SAHNELERDE GEÇTİ

Ferman Toprak yıllarını sahneye verdiğini söylerken, “Ben 17 yıl aralıksız sahne gece hayatında aldım, mekanın babası, kardeşi, abisiydim. Herkes benim şarkılarımla teselli bulurdu” dedi.

YENİ NESİL SAHNE KÜLTÜRÜNÜ BİLMİYOR

Son dönemde sahne kültürünün kaybolduğunu söyleyen Toprak, “Yeni nesli hiç anlamıyorum. Eskiden sahnedeki sanatçıya saygı sevgi vardı. Eskiden sanatçı sahnedeyken çatal bıçak oynamazdı, bu bir kültürdü. Şimdi 20 yaşında gençler ayaklarını sahneye doğru uzatarak sanatçıyı dinliyor ve ben bu davranışı gençlere hiç yakıştıramıyorum” dedi.

“HAYATIM DA ASLA YAPMAZ DEDİĞİM DOSTLARIMIN İHANETİNE UĞRADIM”

Ferman Toprak, hayatı boyunca uğradığı ihanetleri anlatırken, “Bir kerede insan silmem. Şans veririm, sonra bitti mi bitmiştir. Ben herkesle destek oldum ama kendim anne babamdan başka kimseden destek görmedim. Bu camiada dost aramamak lazım, dostluk beklersen hayal kırıklığına uğrarsın ne varsa yine ailende var” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl evinde tadilat için anlaştığı mimar tarafından dolandırılan Ferman Toprak, “Maddi manevi zarara uğratıldık. Yasal yollara başvurduk, Türk adaletine güveniyorum” dedi.

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