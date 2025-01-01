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Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi' başlıyor!

Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi' başlıyor! İşte detaylar...

Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi' başlıyor!

Gazeteci Ferit Ömeroğlu, kariyerinde son dört yılda dijitalde 250'i aşkın programda sanatçılar ve fenomenleri izleyici ile buluşturdu.

Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi' başlıyor!
Bu içerikler sosyal medyada 100 milyon üzeri görüntülenme alırken aynı zamanda bazı haberlerle gündem ve trendlerde yer aldı.

Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi' başlıyor!
Sorduğu zor sorular ve ünlü isimleri köşeye sıkıştırmakla bilinen Ömeroğlu dijitalde doğup büyüdüğü kariyer hayatında televizyona geçerek ünlülerin en doğal halleriyle Haber Global ekranlarında olacak.

 Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi' başlıyor!

Filtresiz ve makyajsız sorular ve cevaplarla yepyeni bir soluk için Her Cumartesi 23:00'de Haber Global ekranlarında "Olduğu Gibi" programını izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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