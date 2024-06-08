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Ferit Kaya nişanlandı

Ünlü oyuncu Ferit Kaya nişanlandı. İşte detaylar...

Ferit Kaya nişanlandı

Ferit Kaya, altı aydır sevgili olduğu Yasemin Ceren Topçu’yla nişanlandı.

Ferit Kaya nişanlandı
Acarkent’teki evlerinin bahçesinde düzenlenen nişana Barış Arduç da katıldı.

 

 

 

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