Ferit Kaya nişanlandı

Ferit Kaya, altı aydır sevgili olduğu Yasemin Ceren Topçu’yla nişanlandı.



Acarkent’teki evlerinin bahçesinde düzenlenen nişana Barış Arduç da katıldı.

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