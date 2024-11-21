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Ferit Aktuğ'a sette doğum günü sürprizi!

Ferit Aktuğ'a sette doğum günü sürprizi! İşte detaylar...

Ferit Aktuğ'a sette doğum günü sürprizi!

Frame Yapım imzasıyla TRT'nin Tabii platformunda yayınlanacak 'Antrenör' dizi setinde Ferit Aktuğ’a doğum günü sürprizi yapıldı.

Ferit Aktuğ'a sette doğum günü sürprizi!
Projede başrolünü Güven Murat Akpınar ve Öznur Serçeler ile paylaşan Aktuğ, mumları üfledikten sonra, "Herkes dilek tutsun" dedi.

 Ferit Aktuğ'a sette doğum günü sürprizi!

Voleybol temalı 'Antrenör' dizisinin çekimleri Beykoz'da devam ederken, oyuncu doğum gününü kutlayan arkadaşlarına ve ekibe teşekkür etti.

 Ferit Aktuğ'a sette doğum günü sürprizi!

Doğum günü karşısında mutlu olan Aktuğ, "Set ortamımız aile gibi... Sürpriz doğum günü karşısında mutlu oldum. Ekip ve oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

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