Feridun Düzağaç ikinci kez baba oldu

Feridun Düzağaç (55), yaşında ikinci kez baba oldu.



Feridun Düzağaç ve Tuba Tanışık çiftinin Vega isimli kızları geçtiğimiz ay dünyaya geldi.



Sanatçı, 24 yıl sonra ikinci kez babalık sevinci yaşadı.

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