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Feridun Düzağaç ikinci kez baba oldu

Feridun Düzağaç ikinci kez baba oldu. İşte detaylar...

Feridun Düzağaç ikinci kez baba oldu

Feridun Düzağaç (55), yaşında ikinci kez baba oldu.

Feridun Düzağaç ikinci kez baba oldu
Feridun Düzağaç ve Tuba Tanışık çiftinin Vega isimli kızları geçtiğimiz ay dünyaya geldi.

Feridun Düzağaç ikinci kez baba oldu
Sanatçı, 24 yıl sonra ikinci kez babalık sevinci yaşadı.

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