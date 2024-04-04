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Feride Hilal Akın Avrupa'ya açılıyor

Ünlü şarkıcı Feride Hilal Akın Avrupa'ya açılıyor. İşte detaylar...

Feride Hilal Akın Avrupa'ya açılıyor

Snob Magazin'in haberine göre; Şarkıcı Feride Hilal Akın, önceki gün Nişantaşı City's'teydi.

Feride Hilal Akın Avrupa'ya açılıyor
Müzikal çalışmalarından bahseden şarkıcı, "Global isimlerle yeni projeler yapıyorum. Hem İngilizce hem Türkçe şarkılar olacak. Belki başka dillerde şarkılar da söyleyeceğim.

 Feride Hilal Akın Avrupa'ya açılıyor

Avrupa'ya açılma ve daha nicelerine diyebiliriz" dedi. Akın, tarzıyla da dikkat çekti.

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