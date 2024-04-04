 Feride Hilal Akın Avrupa'ya açılıyor

Snob Magazin'in haberine göre; Şarkıcı Feride Hilal Akın, önceki gün Nişantaşı City's'teydi.



Müzikal çalışmalarından bahseden şarkıcı, "Global isimlerle yeni projeler yapıyorum. Hem İngilizce hem Türkçe şarkılar olacak. Belki başka dillerde şarkılar da söyleyeceğim.

Avrupa'ya açılma ve daha nicelerine diyebiliriz" dedi. Akın, tarzıyla da dikkat çekti.

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