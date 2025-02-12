 Ferhat Göçer sevgililer için İstanbul'da söyleyecek!

Ferhat Göçer, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kozyatağı Hilton Balo Salonu Sahne 17 Plus’ta şarkılarını tüm sevenler için seslendirecek.

Ferhat Göçer, geceye özel repertuvarıyla aşıklara unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşatacağını söyledi. Başarılı sanatçı uzun yıllar sonra Sevgililer Günü’nde İstanbul’da sahne almış olacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.