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Ferhat Göçer sevgililer için İstanbul'da söyleyecek!

Ferhat Göçer sevgililer için İstanbul'da söyleyecek! İşte detaylar...

Ferhat Göçer sevgililer için İstanbul'da söyleyecek!

Ferhat Göçer, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kozyatağı Hilton Balo Salonu Sahne 17 Plus’ta şarkılarını tüm sevenler için seslendirecek.

 Ferhat Göçer sevgililer için İstanbul'da söyleyecek!

Ferhat Göçer, geceye özel repertuvarıyla aşıklara unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşatacağını söyledi. Başarılı sanatçı uzun yıllar sonra Sevgililer Günü’nde İstanbul’da sahne almış olacak.

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