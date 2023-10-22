Ferhat Göçer'in, sakatlanıp Bayern Münih maçında oynaması riskli olan Mauro Icardi yorumu dikkat çekti!

Galatasaraylı Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı.



Bir Twitter kullanıcısı, "Icardi için ohal ilan edilip Ferhat Göçer dahil bütün doktorlar Florya Metin Oktay tesislerine intikal etmeli" diye yazdı.



Göçer ise, "Göreve hazırım. Ameliyat ederim, şarkı söylerim. Amigoluk, tribün liderliği, başkanlık, doktorluk, ne iş olsa yaparım. Dönsün sahalara yeter ki..." diye yazdı.

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