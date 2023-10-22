  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ferhat Göçer'in, sakatlanıp Bayern Münih maçında oynaması riskli olan Mauro Icardi yorumu dikkat çekti!

Ferhat Göçer'in, sakatlanıp Bayern Münih maçında oynaması riskli olan Mauro Icardi yorumu dikkat çekti!

Ferhat Göçer'in, sakatlanıp Bayern Münih maçında oynaması riskli olan Mauro Icardi yorumu dikkat çekti!

Galatasaraylı Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinde sakatlanmıştı.

Ferhat Göçer'in, sakatlanıp Bayern Münih maçında oynaması riskli olan Mauro Icardi yorumu dikkat çekti!
Bir Twitter kullanıcısı, "Icardi için ohal ilan edilip Ferhat Göçer dahil bütün doktorlar Florya Metin Oktay tesislerine intikal etmeli" diye yazdı.

Ferhat Göçer'in, sakatlanıp Bayern Münih maçında oynaması riskli olan Mauro Icardi yorumu dikkat çekti!
Göçer ise, "Göreve hazırım. Ameliyat ederim, şarkı söylerim. Amigoluk, tribün liderliği, başkanlık, doktorluk, ne iş olsa yaparım. Dönsün sahalara yeter ki..." diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    SEVDİM
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bir hayranının telefonunu fırlattığı için eleştirilen Can Yaman'dan uzun bir mesaj geldi! Flaş açıklamalar
  Magazin

Bir hayranının telefonunu fırlattığı için eleştirilen Can Yaman'dan uzun bir mesaj geldi! Flaş açıklamalar

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sette gerginlik yaşadı
  Magazin

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sette gerginlik yaşadı

Ünlü oyuncular Tülin Özen ile Tansu Biçer'in aşkı devam ediyor
  Magazin

Ünlü oyuncular Tülin Özen ile Tansu Biçer'in aşkı devam ediyor

Nilüfer Açıkalın uzun bir aradan sonra ortaya çıktı
  Magazin

Nilüfer Açıkalın uzun bir aradan sonra ortaya çıktı

Perihan Savaş tarzıyla dikkat çekti
  Magazin

Perihan Savaş tarzıyla dikkat çekti

İkiz bebek heyecanı yaşayan İdo Tatlıses'ten itiraf
  Magazin

İkiz bebek heyecanı yaşayan İdo Tatlıses'ten itiraf