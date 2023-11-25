Ferhat Göçer'den dikkat çeken dayak itirafı

Şarkıcı Ferhat Göçer, Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programında samimi açıklamalar yaptı.

"DOKTOR OLMAK GİBİ BİR HAYALİM YOKTU"

Hayata erken atıldığını belirten Ferhat Göçer, "Lisede ve üniversitede zorlandım. 16 yaşına basmadan tıp fakültesine girdim ve algılama zorluğu çektim. Doktor olmak gibi bir hayalim yoktu. O zamanlar daha çok anne ve babalar tercih yapıyordu. Tıp okurken müziğe başladım. Yani hayatımda aynı anda konservatuvar da vardı. Sadece müzikle devam etseydim, annemi ve babamı genç yaşta kaybederdim herhalde. Öğretmen bir anne ve babanın çocuğuyum, daha geleneksel bakış açıları vardı. Sürekli bir çalışma içinde, ne olduğunu anlamadan 35-40 yılım geçti. Şu anda hayatımın en sakin, huzurlu dönemini yaşıyorum. Çalışıyor gibi hissetmiyorum, sevdiğim şeyi yapıyorum"

OYUNCULUĞA YEŞİL IŞIK YAKTI

53 yaşındaki şarkıcı, 'Oyunculuk yapmayı düşünüyor musun?' sorusuna, "Neden olmasın? Konuk oyuncu olarak sevilen bir dizide olmayı ben de çok isterim" yanıtını verdi.

"DOKTORLUK YAPARKEN BOL BOL DAYAK YEMİŞLİĞİM VAR"

Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına değinen Göçer, "Doktorluk yaparken bol bol dayak yemişliğim var. Doktorluk çok yüksek fedakârlık gerektiren bir meslek. Birçoğu zor şartlar altında çalışıyor. Sağlık personeline şiddetin ve hayatını kaybedenlerin haberini görünce içim kan ağlıyor. Bu konuda bilinçlenmeye, farkındalık yaratmaya ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı.

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