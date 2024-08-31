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Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasındaki soyadı krizine anne Necla Nazır da dahil oldu!

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasındaki soyadı krizine anne Necla Nazır da dahil oldu! İşte detaylar...

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasındaki soyadı krizine anne Necla Nazır da dahil oldu!

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasındaki soyadı krizi devam ediyor. Sanatçı, kızının kendi markası için kullandığı 'Tayfur' soyadını kullanmamasını söylemişti.

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasındaki soyadı krizine anne Necla Nazır da dahil oldu!

Konuya dahil olan anne Necla Nazır, Ferdi Tayfur'a sert tepki gösterdi.

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasındaki soyadı krizine anne Necla Nazır da dahil oldu!
Nazır, "Kızımın hiçbir zaman malında ve mülkünde gözünde olmadı. Etrafındaki insanların umrunda. Sende tuttukları palumatlar yetmedi şimdi de balinaya mı göz diktiler? Evladımın ve torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni böyle insan mıydın? Seni evladına düşman baba ilan ettiler" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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