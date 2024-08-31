Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasındaki soyadı krizi devam ediyor. Sanatçı, kızının kendi markası için kullandığı 'Tayfur' soyadını kullanmamasını söylemişti.

Konuya dahil olan anne Necla Nazır, Ferdi Tayfur'a sert tepki gösterdi.



Nazır, "Kızımın hiçbir zaman malında ve mülkünde gözünde olmadı. Etrafındaki insanların umrunda. Sende tuttukları palumatlar yetmedi şimdi de balinaya mı göz diktiler? Evladımın ve torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni böyle insan mıydın? Seni evladına düşman baba ilan ettiler" dedi.

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