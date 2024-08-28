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Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında 'soyadı' krizi! Tuğçe Tayfur'dan babasına sert tepki!

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında 'soyadı' krizi! Tuğçe Tayfur'dan babasına sert tepki! İşte detaylar...

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında 'soyadı' krizi! Tuğçe Tayfur'dan babasına sert tepki!

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında 'soyadı' krizi yaşanıyor.

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında 'soyadı' krizi! Tuğçe Tayfur'dan babasına sert tepki!

Bir süredir konuşmayan baba-kız sosyal medyada atıştı.

 Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında 'soyadı' krizi! Tuğçe Tayfur'dan babasına sert tepki!

Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Ferdi Tayfur, kızının işletmesinin Tuğçe Tayfur ismiyle kullanılmamasını ve kullanmaya devam ederse suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında 'soyadı' krizi! Tuğçe Tayfur'dan babasına sert tepki!
Tuğçe Tayfur ise, "Bu soyadı bana leylekler vermedi. Babamsın ya, o yüzden soyadım Tayfur, "Paranızın bittiğini bilseydim, eşimle size yardımcı olurdum.

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında 'soyadı' krizi! Tuğçe Tayfur'dan babasına sert tepki!

Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba.

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında 'soyadı' krizi! Tuğçe Tayfur'dan babasına sert tepki!

Olur sorun yok Tuğçe Aydın olarak devam ederim" karşılığını verdi.

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