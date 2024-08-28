 Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında 'soyadı' krizi! Tuğçe Tayfur'dan babasına sert tepki!

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasında 'soyadı' krizi yaşanıyor.

Bir süredir konuşmayan baba-kız sosyal medyada atıştı.

Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Ferdi Tayfur, kızının işletmesinin Tuğçe Tayfur ismiyle kullanılmamasını ve kullanmaya devam ederse suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.



Tuğçe Tayfur ise, "Bu soyadı bana leylekler vermedi. Babamsın ya, o yüzden soyadım Tayfur, "Paranızın bittiğini bilseydim, eşimle size yardımcı olurdum.

Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba.

Olur sorun yok Tuğçe Aydın olarak devam ederim" karşılığını verdi.

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