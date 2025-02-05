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Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı!

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! İşte detaylar...

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı!

 

2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı.

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı!
Sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı Instagram'dan açıklama yaptı. Sanatçının, mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Vakfı ve LÖSEV'e bağışladı.

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı!

Vasiyetteki detay ise sanatçının kızı Tuğçe Tayfur'un imzasının olmaması dikkat çekti.

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