2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı.



Sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı Instagram'dan açıklama yaptı. Sanatçının, mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Vakfı ve LÖSEV'e bağışladı.

Vasiyetteki detay ise sanatçının kızı Tuğçe Tayfur'un imzasının olmaması dikkat çekti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.