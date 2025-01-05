Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı. Marmaris Manşet Gazetesi'nin haberine göre;

- Adana'da 50 daire.

- İstanbul'da 6 villa, 30 daire.

- Marmaris'te bir yarım ada ve çeşitli taşınmazlar.

- İnşaat sektöründe çeşitli yatırımlar.

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