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Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı!

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı! İşte detaylar...

Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı!

Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı. Marmaris Manşet Gazetesi'nin haberine göre;

Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı!

- Adana'da 50 daire.
- İstanbul'da 6 villa, 30 daire.
- Marmaris'te bir yarım ada ve çeşitli taşınmazlar.
- İnşaat sektöründe çeşitli yatırımlar.

 

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