Ferdi Tayfur'un cenaze programı belli oldu.

79 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenaze programını menajeri ve yeğeni Şirin Gözalıcı açıkladı.

Tayfur için cumartesi günü saat 12.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nden anma töreninin ardından Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası, ikindi namazına müteakiben Yeniköy aile mezarlığına defnedilecek.

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