 Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

Ferdi Tayfur (79), Antalya'da tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybetti.

Sanatçı, 10 gün önce Muğla'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, daha sonra Antalya'ya sevk edilmişti.

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