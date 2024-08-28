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Ferdi Tayfur'dan kızı Tuğçe Tayfur hakkında şok açıklama!

Ferdi Tayfur'dan kızı Tuğçe Tayfur hakkında şok açıklama! İşte detaylar...

Ferdi Tayfur'dan kızı Tuğçe Tayfur hakkında şok açıklama!

Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur’un menajeri Şirin Gözalıcı nedeniyle açıldığını iddia etmişti.

Ferdi Tayfur'dan kızı Tuğçe Tayfur hakkında şok açıklama!
Kızıyla arası bozuk olan Ferdi Tayfur, kızı hakkında akuvatı aracılığıyla açıklama yaptı.

Ferdi Tayfur'dan kızı Tuğçe Tayfur hakkında şok açıklama!
Tayfur, "Böyle olsun istemezdim" dedi.

 

 

 

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