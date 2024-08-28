Ferdi Tayfur'dan kızı Tuğçe Tayfur hakkında şok açıklama!

Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur’un menajeri Şirin Gözalıcı nedeniyle açıldığını iddia etmişti.



Kızıyla arası bozuk olan Ferdi Tayfur, kızı hakkında akuvatı aracılığıyla açıklama yaptı.



Tayfur, "Böyle olsun istemezdim" dedi.

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