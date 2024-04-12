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Ferdi Tayfur'dan kafa karıştıran açıklama

Ferdi Tayfur'dan kafa karıştıran açıklama... İşte detaylar...

Ferdi Tayfur'dan kafa karıştıran açıklama

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Ferdi Tayfur'un Instagram mesajı kafa karıştırdı.

Ferdi Tayfur'dan kafa karıştıran açıklama
Sanatçı, "Sevgili dostlar; zamanın da neden bırakıp kaçtığımı anladınız mı!" yazdı.

Ferdi Tayfur'dan kafa karıştıran açıklama
Tayfur'un kimi ima ettiği merak konusu oldu.

Ferdi Tayfur'dan kafa karıştıran açıklama

Ferdi Tayfur'dan kafa karıştıran açıklama

Ferdi Tayfur'dan kafa karıştıran açıklama

Ferdi Tayfur'dan kafa karıştıran açıklama

Ferdi Tayfur'dan kafa karıştıran açıklama


Sanatçının kızı Tuğçe Tayfur'un kısa süre önce sosyal medyada birini hedef alması ise dikkat çekti.

 Ferdi Tayfur'dan kafa karıştıran açıklama

Tayfur, babasının Instagram mesajıyla ilgili de açıklama yaptı. 

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