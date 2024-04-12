 Ferdi Tayfur'dan kafa karıştıran açıklama

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Ferdi Tayfur'un Instagram mesajı kafa karıştırdı.



Sanatçı, "Sevgili dostlar; zamanın da neden bırakıp kaçtığımı anladınız mı!" yazdı.



Tayfur'un kimi ima ettiği merak konusu oldu.



Sanatçının kızı Tuğçe Tayfur'un kısa süre önce sosyal medyada birini hedef alması ise dikkat çekti.

Tayfur, babasının Instagram mesajıyla ilgili de açıklama yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.