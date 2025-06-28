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Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij'in kızı olacak

Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij'in kızı olacak. İşte detaylar...

Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij'in kızı olacak

İngiltere Premier Lig takımı Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij, bebeklerini kucağına alacağına açıklamıştı.

Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij'in kızı olacak
Çift, çocuklarının cinsiyetini öğrendi.

 Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij'in kızı olacak

Çift, kızlarını olacağını açıkladı.

Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij'in kızı olacak
İkiliye, beğeni yağdı.

 

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