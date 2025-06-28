 Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij'in kızı olacak

İngiltere Premier Lig takımı Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij, bebeklerini kucağına alacağına açıklamıştı.



Çift, çocuklarının cinsiyetini öğrendi.

Çift, kızlarını olacağını açıkladı.



İkiliye, beğeni yağdı.

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