  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Fenz’de yılbaşı gecesi: Boğaz manzarası eşliğinde lezzet şöleni  

Avrupa'yı adeta aratmayan Yılbaşı süsleriyle donatılmış FENZ Restoran, İstanbul Boğazı’nın büyüleyici manzarası eşliğinde muhteşem bir Yılbaşı gecesi için misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Fenz’de yılbaşı gecesi: Boğaz manzarası eşliğinde lezzet şöleni  

 

Eylül ayında İstinye’de kapılarını açan FENZ Restaurant, şık ve zarif dekorasyonu, marinadaki konumu, direk İstanbul Boğazı manzarası, Akdeniz ve Asya mutfağı sentezi menüsüyle, gustosu olan gastronomi sevenlerin kısa sürede en çok tercih ettiği mekân oldu. Lounge, Fine Dining Restoran ve Roof Barı ile 3 katta yer alan FENZ, misafirlerine kıtalar arası bir lezzet deneyimi yaşatıyor. 

FENZ İstanbul, sadece lezzetleriyle değil aynı zamanda atmosferiyle de büyülüyor. Ünlü Mimar Mahmut Anlar'ın tasarımıyla şekillenen mekan, sade, şık ve sofistike bir atmosfer sunarken, Roof Bar’ındaki DJ ve Saksafon performanslarıyla eğlencenin de adresi olmayı vaat ediyor.

Fenz’de yılbaşı gecesi: Boğaz manzarası eşliğinde lezzet şöleni  

Damaklarda İz Bırakan Menü!

Şef Tolga Bozok'un imzasını taşıyan özel menü, dünya lezzetlerini ustalıkla bir araya getirerek damaklarda unutulmaz izler bırakıyor.

FENZ Restoran'ın özel Yılbaşı menüsü, başlangıçtan tatlıya kadar lezzetin her aşamasında özel bir deneyim sunuyor.

Fenz’de yılbaşı gecesi: Boğaz manzarası eşliğinde lezzet şöleni  

İstanbul Boğazı’nın büyüleyici manzarası eşliğinde misafirlerine mutluluk ve lezzet dolu bir gece yaşatmayı hedefleyen mekanının menüsü ferahlatıcı ve canlandırıcı bir etki yapan Narenciye kokteyli ile başlıyor. Fermente nohut püresi ile hazırlanan  Burrata & Mango, Miso sosu ile fırınlanmış Bebek Patlıcan, Dana Tartar, humus tabanlı bebek kalamar ile devam ediyor. Ana yemek olarak şefin özel reçetesiyle hazırlanan ördek konfi, geceye damgasını vuran başyapıtlardan biri.

Tatlı olarak Rhum Baba, göz alıcı sunumu ve damaklarda bıraktığı eşsiz lezzetiyle geceyi taçlandırıyor.

Fenz’de yılbaşı gecesi: Boğaz manzarası eşliğinde lezzet şöleni  

FENZ Restauran Adres: İstinye Mahallesi İstinye Caddesi 12/1A İstanbul                                

Telefon: 0 539 324 09 54   www.fenz.com.tr

Yılbaşı Menüsü:

- Paylaşımlıklar -

Narenciye – Hindiba Salatası & Badem Salsa

Burrata & Mango – Fermente Nohut Püresi

Miso ile Fırınlanmış Bebek Patlıcan & Antakya Tuzlu Yoğurt Kreması

Dana Tartar & Tendon Pufu

Bebek Kalamar & Hummus

 

- Ana Yemek -

Ördek Bacağı Konfi & Yeşil Elma - Zencefil – Mirin Özsuyu

 

- Tatlı -

Rhum Baba & Vanilya Taneli Krema

 

Beyaz Şarap: Likya Arykanda Sauvignon Blanc, Antalya, 2021

Kırmızı Şarap: Kayra Versus Syrah & Viognier, Tekirdağ, 2019

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hafsanur Sancaktutan'dan kötü haber
  Magazin

Hafsanur Sancaktutan'dan kötü haber

35 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu
  Hayatın İçinden

35 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu

Yeni yılın ilk komedisi Başkan 5 Ocak’ta vizyonda
  Kültür - Sanat

Yeni yılın ilk komedisi Başkan 5 Ocak’ta vizyonda

İbrahim Tatlıses'in kızı babasının izinde mi? Ayşegül Yıldız Elif Ada’nın sesi için bakın ne dedi?
  Magazin

İbrahim Tatlıses'in kızı babasının izinde mi? Ayşegül Yıldız Elif Ada’nın sesi için bakın ne dedi?

Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor mu? Yüzük detayı dikkat çekti!
  Magazin

Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor mu? Yüzük detayı dikkat çekti!

Nejat İşler'i hiç böyle görmediniz!
  Magazin

Nejat İşler'i hiç böyle görmediniz!