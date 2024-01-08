Fenomenlere ve güzellik merkezlerine özel şarkı

Cioman yapımcılığını Harun Savaş Aksoylu ve Fatih Aksoylu’nun üstlendiği çalışma için “Son zamanlarda çok dikkat çekici olaylar yaşanıyor. Bende bu olayların sıkı takipçisiyim. Buradan yola çıkarak vigor ile birlikte bende bunları sözlere dökmek istedim. Sonuç olarak ortaya “Haram Para” şarkısı çıktı. Umarım dinleyenlerde bizler kadar eğlenip beğenir” dedi. Musicom Prodüksiyon etiketiyle yayınlanan şarkı çıktığı günden itibaren sosyal medya başta olmak üzere tüm dijital platformlarda paylaşım rekoru kırdı.

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