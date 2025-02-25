 Fenomenin 40 bin dolarlık yalanı ortaya çıktı!

Sosyal medya fenomeni Mr The Can olarak bilinen Can'ın Amerika paylaşımındaki otel fiyatı dikkat çekti.

Sosyal medya fenomeni, New York Central Park Hayat Oteli'nin geceliğinin 40 bin dolar demesi şaşırttı.

Etkileşim almak için Mr The Can,

geceliği 3 bin dolar oda için 40 bin dolar ödediğini söyledi.

Odayı tanıtan sosyal medya fenomenine bazı takipçileri ise tepki gösterdi.

Can'ın takipçileri, "Odanın fiyatı 3 bin dolar neden yalan söylüyorsun. Bıktım sizin gibilerden" diye yazdı. Mr The Can'a birçok takipçisi de yalan söylediği için fenomene tepki gösterdi.

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