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Fenomenin 40 bin dolarlık yalanı ortaya çıktı!

New York'ta kaldığı otelin geceliğine 40 bin dolar sosyal medya fenomeni Mr The Can'ı yalanı ortaya çıktı! İşte detaylar...

Fenomenin 40 bin dolarlık yalanı ortaya çıktı!

Sosyal medya fenomeni Mr The Can olarak bilinen Can'ın Amerika paylaşımındaki otel fiyatı dikkat çekti.

 Fenomenin 40 bin dolarlık yalanı ortaya çıktı!

Sosyal medya fenomeni, New York Central Park Hayat Oteli'nin geceliğinin 40 bin dolar demesi şaşırttı.

 Fenomenin 40 bin dolarlık yalanı ortaya çıktı!

Etkileşim almak için Mr The Can,

 Fenomenin 40 bin dolarlık yalanı ortaya çıktı!

geceliği 3 bin dolar oda için 40 bin dolar ödediğini söyledi.

Fenomenin 40 bin dolarlık yalanı ortaya çıktı! 

Odayı tanıtan sosyal medya fenomenine bazı takipçileri ise tepki gösterdi.

 Fenomenin 40 bin dolarlık yalanı ortaya çıktı!

Can'ın takipçileri, "Odanın fiyatı 3 bin dolar neden yalan söylüyorsun. Bıktım sizin gibilerden" diye yazdı. Mr The Can'a birçok takipçisi de yalan söylediği için fenomene tepki gösterdi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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