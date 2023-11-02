Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder, birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile ilk kez görüntülendi. Bir süredir birlikte olan çift, Derya Uluğ konserini izlemeye gitti.



Aşıklar ilk kez görüntülenmiş oldu.

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