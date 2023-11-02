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Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder ile sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ilk kez görüntülendi

Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder ile sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ilk kez görüntülendi. İşte detaylar...

Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder ile sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ilk kez görüntülendi

Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder, birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile ilk kez görüntülendi. Bir süredir birlikte olan çift, Derya Uluğ konserini izlemeye gitti.

Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder ile sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ilk kez görüntülendi
Aşıklar ilk kez görüntülenmiş oldu.

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