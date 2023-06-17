FENDI “Astrology” koleksiyonunu özel bir davetle tanıttı

FENDI, Yaz 2023 için Astroloji Kapsülünü tanıtıyor: Güneşin altında her burç için oluşturulmuş bir mayo ve plaj giyim koleksiyonu. Arşivlerdeki ikonik koleksiyonlardan, İlkbahar/Yaz 1990 ve İlkbahar/Yaz 1993'ten esinlenerek, Moda Direktörü Kim Jones'un belirlediği temeller ile FENDI'nin geçmiş ve geleceğine dair bir yansıma, yaz için özenle hazırlandı.

FENDI'nin son hazır giyim koleksiyonunda lanse edilen beyaz, pembe, mavi, kahverengi, turuncu ve siyah tonlardan oluşturulan bir palet, İngilizce ve İtalyanca olarak yazılı burç işaretleri ve Karl Lagerfeld tarafından çizilen astrolojik desenlerle birleşiyor.

Koleksiyonda FENDI'nin eğlenceli ve işlevsel doğasına uygun cesur bir nezaket bulunuyor. 1993 podyumunda giyilen aynı spor siluetleri, bu sezonun iddialı mayo giyimleri haline geliyor. Geri dönüştürülmüş likra kullanılarak hayata geçirilen ve yaz aylarının olmazsa olmazlarını taşımak için uyarlanabilen çok amaçlı su geçirmez poşeti ile sunuluyor.

Bunun yanı sıra, havuz kenarındaki günlerden güneşte geçen uzun akşamlara geçiş yapacak taze bir hazır giyim koleksiyonu sunuluyor. Rahat bir zarafet hissi koleksiyonun her yerinde kendini gösteriyor: saten kaftanlar ve elbiselerin yanı sıra, Astroloji desenlerini taşıyan ayrı parçalar ve bluzlar mayoların üzerine giyilmek için tasarlandı; ipek fularlar şık bir rahatlıkla bağlanmış gibi görünüyor.

FENDI'nin eşsiz el işçiliği, hafif kroşe elbiselerden FF logosuyla zarif bir şekilde süslü ince trikolarına ve erkeksi kaşmir kazaklara kadar uzanan yazlık örgülerde açıkça görülüyor. Güneşte solmuş denim ve ipekli tişörtleri, kibar bir şekilde spor giyim etkisi ve çağdaş dokunuşu ile koleksiyona bütünlük katıyor.

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