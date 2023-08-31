  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Fedon ve orkestrası sahneye kırmızı beyaz renklerle çıktılar 

Ünlü sanatçı Fedon, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Bodrum Highlight Otel’deki Aias’ta sahne aldı.

Fedon ve orkestrası sahneye kırmızı beyaz renklerle çıktılar 

30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel orkestrasıyla birlikte Türk bayrağımızın renkleri olan kırmızı beyaz takım ile sahneye çıkan Fedon ‘’Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Bu bayram hepimizin bayramı doyasıya kutlayalım’’ diyerek Zafer Bayramını mekandaki hayranlarıyla birlikte Türk bayraklarıyla coşkulu bir şekilde kutladı.

Fedon ve orkestrası sahneye kırmızı beyaz renklerle çıktılar 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu için öyle bir şey yaptı ki!
  Magazin

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu için öyle bir şey yaptı ki!

8.5 aylık hamile olan Wilma Elles karnı burnunda podyuma çıktı
  Magazin

8.5 aylık hamile olan Wilma Elles karnı burnunda podyuma çıktı

Özgün'den itiraf: Murat Boz'u kıskandım
  Magazin

Özgün'den itiraf: Murat Boz'u kıskandım

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu yaz ayında kışlık terlik giydi
  Magazin

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu yaz ayında kışlık terlik giydi

Hande Yener beş günde bakın kaç kilo verdi? Herkes şok oldu!
  Magazin

Hande Yener beş günde bakın kaç kilo verdi? Herkes şok oldu!

Bir başka Gülben Ergen
  Magazin

Bir başka Gülben Ergen