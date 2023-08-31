Fedon ve orkestrası sahneye kırmızı beyaz renklerle çıktılar 

30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel orkestrasıyla birlikte Türk bayrağımızın renkleri olan kırmızı beyaz takım ile sahneye çıkan Fedon ‘’Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Bu bayram hepimizin bayramı doyasıya kutlayalım’’ diyerek Zafer Bayramını mekandaki hayranlarıyla birlikte Türk bayraklarıyla coşkulu bir şekilde kutladı.

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