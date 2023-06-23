  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Fedon lansmanı Bodrum'da yaptı

Fedon, geçtiğimiz günlerde kendi markası Fedon Güneş Yağlarının lansmanını Bodrum Highlight Hotel'de gerçekleştirdi. 

Fedon lansmanı Bodrum'da yaptı

Ünlü Dj Serhan Sokulgan'ın muhteşem eğlencesi eşliğinde gerçekleşen lansmanda basın mensupları ile bir araya gelen Fedon: "Bu uzun yıllar düşündüğüm bir projeydi. Ürün bronzlaştırıcı, 50 faktörlü koruyuculu güneş yağı ve ultra yoğun krem seçenekleriyle mevcut. Kimseye meydan okumaya gelmedim, rekabet kaliteyi getirir. Başarılı bir iş yaptığımıza inanıyorum" dedi.  

Fedon lansmanı Bodrum'da yaptı

Röportaj sırasında yanına gelen siyahi kıza esprili bir dille yaklaşan Fedon, kendi kremlerinden genç kıza da sürdü.  Fedon lansmanı Bodrum'da yaptı

Lansman sonunda kışın Erciyes Dağı'nda tanıtım filmi çekeceğini belirten Fedon: "Kışın dağlara çıkıp kayak yapanları da yakacak bir ürün düşünüyorum." dedi. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bodrum’da sanatın merkezi Merqezart
  Güncel

Bodrum’da sanatın merkezi Merqezart

Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı belgelendi
  Magazin

Afra Saraçoglu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı belgelendi

Eski eşler Ayşe Tolga ile Marsel Eskinazi arasında sular durulmuyor: Beni bankamatik gibi görüyor
  Magazin

Eski eşler Ayşe Tolga ile Marsel Eskinazi arasında sular durulmuyor: Beni bankamatik gibi görüyor

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz Bodrum'da teknede görüntülendi
  Magazin

Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz Bodrum'da teknede görüntülendi

Ünlüler Bağcılar’a ayak bastı
  Güncel

Ünlüler Bağcılar’a ayak bastı

19 Haziran-24 Haziran Haftalık Burç Yorumları
  Yaşam - Sağlık

19 Haziran-24 Haziran Haftalık Burç Yorumları