 Fatoş Albayrak 'Miss Europe' seçildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Miss World Next Top Model yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Fatoş Albayrak,



10 günlük kampın ardından düzenlenen büyük final gecesinde "Miss Europe" ünvanını kazandı.

Türk kadınının başarısını, gücünü ve güzelliğini tüm dünyaya gösteren Albayrak,



jüri üyelerinin favorileri arasında yer alarak

Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.

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