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Fatoş Albayrak 'Miss Europe' seçildi

Fatoş Albayrak 'Miss Europe' seçildi. İşte detaylar...

Fatoş Albayrak 'Miss Europe' seçildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Miss World Next Top Model yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Fatoş Albayrak,

Fatoş Albayrak 'Miss Europe' seçildi
10 günlük kampın ardından düzenlenen büyük final gecesinde "Miss Europe" ünvanını kazandı.

 Fatoş Albayrak 'Miss Europe' seçildi

Türk kadınının başarısını, gücünü ve güzelliğini tüm dünyaya gösteren Albayrak,

 Fatoş Albayrak 'Miss Europe' seçildi
jüri üyelerinin favorileri arasında yer alarak

 Fatoş Albayrak 'Miss Europe' seçildi

Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.

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