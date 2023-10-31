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Fatoş Albayrak güzelliğini kraliçelikle taçlandırdı

23 ülkeden güzellerin yarıştığı “The Queen of Eurasia” yarışmasında ülkemizi temsil eden Fatoş Albayrak, 30 yaş üstü güzeller kategorisinde birinci seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Fatoş Albayrak güzelliğini kraliçelikle taçlandırdı

Dansla başlayan kariyerine oyunculukla devam eden Fatoş Albayrak, Antalya’da düzenlenen yarışmadan “Winner of Leagues 2023” ünvanıyla geri dönen Fatoş Albayrak hem başarısının hem de geçirdiği güzel deneyimin keyfini yaşadığını söyledi. 

Fatoş Albayrak güzelliğini kraliçelikle taçlandırdı

Yarışma sonrası işlerine ağırlık veren Fatoş Albayrak sıra dışı bir sinema filminde rol almak için hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi. 

Fatoş Albayrak güzelliğini kraliçelikle taçlandırdı

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