Fatoş Albayrak güzelliğini kraliçelikle taçlandırdı

Dansla başlayan kariyerine oyunculukla devam eden Fatoş Albayrak, Antalya’da düzenlenen yarışmadan “Winner of Leagues 2023” ünvanıyla geri dönen Fatoş Albayrak hem başarısının hem de geçirdiği güzel deneyimin keyfini yaşadığını söyledi.

Yarışma sonrası işlerine ağırlık veren Fatoş Albayrak sıra dışı bir sinema filminde rol almak için hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

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