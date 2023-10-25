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Fatma Toptaş'tan ayrılan Şef Gürkan Topçu'dan ilk açıklama

Ünlü oyuncu Fatma Toptaş yaklaşık 6 yıldır Şef Gürkan Topçu ile aşk yaşıyordu. 3 yıl önce nişanlanan ünlü çiftin evlilik haberi heyecanla beklenirken ikilinin 6 ay önce yollarını ayırdığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Fatma Topçu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ayrılık nedenine dair ser verip sır vermezken, bir açıklama da şef Gürkan Topçu'dan geldi.

Fatma Toptaş'tan ayrılan Şef Gürkan Topçu'dan ilk açıklama

Ünlü Şef Gürkan Topçu, önceki akşam Etiler'de bulunan Da mario Restoran çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürkan Şef, ''Her şey yolunda. Yeni projelerimiz var. Gürkan Yapımı kurduk. Bundan sonra kendi programlarımızı kendimiz yapacağız.'' dedi. 

Fatma Toptaş'tan ayrılan Şef Gürkan Topçu'dan ilk açıklama

"BARIŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL"
 
Gazetecilerin, ''6 yıllık ilişkiniz altı ay önce bitmiş. Biz yeni öğrendik. Nasıl bitti. Nedeni nedir?'' sorusuna Topçu, ''Ben özel hayatımla ilgili hiç bir zaman konuşmadım. Ancak yazılanlar doğru. İlişkimiz altı ay önce bitti. Olmayınca bazı şeyler olmuyor. Ama hayat devam ediyor'' dedi. Bunun üzerine, ''Tekrar bir barışma olur mu?'' sorusuna, ''İlişkimiz bitti. Artık bir barışma olmaz. Bu konuyuda burada kapatmış olalım'' diyerek oradan ayrıldı. 

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