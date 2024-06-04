Fatma Karanfil hayatını kaybetti

'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı Şayeste karakteri ile hafızalarda yer edinen Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Karanfil, (72) hayatını kaybetti.



Karanfil'in vefat haberini menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.



İslamoülu, "Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi. Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken, Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır. Mekanın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil. Tüm Sanat camiasına ve kamuoyuna duyurulur."

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