Fatih Ürek radyolara isyan etti

Fatih Ürek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kıbrıs Acapulco Resort&Spa Hotel'de sahne aldı. 'Bal Kaymak' eserini çıkaran şarkıcı, "Ankara'ya gideceğim bu konu hakkında... Geçen günlerde Demet Akalın da söyledi, hak verdim. Dijitalde, nasıl dinleniyor, ne kadar dinleniyor? Nasıl para kazanılıyor? Radyolar, şarkıları çalmak 50 bin TL istiyor. Umrumda değil çalmasınlar. Paran varsan çalıyorlar. Bu işlerin büyük masrafı var. Dijital ve radyolardan çalındıkça para kazanılmıyor. Türkiye'de müzik kavramına el atılması lazım. Saçma sapan şarkılar çıkıyor onlara da karşıyım. Şarkılar ve kitaplar insanı yönlendirir. Evdeki kadın çıkıp, 'Bal dök yala' diyor, olmaz öyle... Genç nesilden iyiler de var ama herkes okumasın" dedi. Ürek, Yılmaz Morgül'ün 'Ateşe Düştüm'ü söylemesine, "Tadı ve duygusu o değil eserin. Bağırarak olmaz. Mert Demir'e yakışıyor. Yılmaz Morgül alaturka okusun" diye konuştu. Ürek, "Dijital ve radyolara kızıp şarkı çıkarmamızlık yapabilir misiniz?" sorusuna, "Bu saatten sonra şarkı yapmasam da olur. Ben sahne adamıyım. Sahnede tercih edilen biriyim. Yeni neslin dikkat etmesi gerekiyor. 'Liste başı' haberlerine inanmayın. Para verip, liste başı oluyorsun. Ama her radyo böyle değil, bazılarını söylüyorum" yanıtını verdi.



TELEVİZYON İZLEYİCİSİ ÖZLEMİŞ BENİ...

Kilo aldığını belirten şarkıcı, "Biraz vermem lazım. Uyuyamıyorum geceleri, abur-cubur yiyorum. O kilo yaptı. Program başlıyor, yoğun tempoya gireceğim. Televizyon izleyicisi özlemiş beni... Gelin-görümce-elti arasında iyi çekişme var. Aylık 500 bin TL vereceğiz. Büyük rekabet var mülakatlarda... Gelin-kaynana yıllardan beri oldu. Gelin-görümce olacak. Haziran ayı sonunda programa başlıyoruz. Güzel dekor yaptık" ifadelerini kullandı.

BOYAYA 500 BİN TL İSTEDİLER

Bodrum'daki 5 katlı malikanesini satmaya karar verdiği haberlerine Ürek, "Satamadım. Zaten resmi satışa sunmadım. Evi boyatmak istedim 450-500 bin TL istediler. Eskiden o parayla ev alınırdı. Ev kalacak. Son dönemde emlak ve araç piyasası durgun. Büyük evi seviyorum ama bir yandan sonra fenalık geliyor. Masrafı da çok oluyor. Günlük kirası için iyi para vermişlerdi yıllar önce kabul etmedim" açıklamasını yaptı.

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