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Fatih Ürek Kıbrıs'ı coşturdu!

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek Kıbrıs'ı coşturdu! İşte detaylar...

Fatih Ürek Kıbrıs'ı coşturdu!

Kıbrıs The Arkın Colony Hotel’de yılbaşında sahne alan eğlence hayatının sevilen ismi Fatih Ürek, sahne şovları ile izlemeye gelenlere eğlenceli saatler yaşattı.

Fatih Ürek Kıbrıs'ı coşturdu!

Dans koreografileriyle ve bu gece için özel dikilen kıyafeti ile adeta şıklık şöleni yaşatan Ürek; “2023’te ülkemiz deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti, ülkece üzücü bir süreç yaşadık. Temennim 2024’ün hepimize öncelikle sağlık ve mutluluk getirmesi. Yeni yıl sağlık, aşk, mutluluk ve para getirsin. En kötü günümüzde de böyle eğlenelim” dedi. Fatih Ürek 2024’ü karşılarken sahnede nar kırmayı da ihmal etmedi.

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