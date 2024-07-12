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Fatih Uğurluakdoğan’dan yeni single! “Adanalı” dinleyicileriyle buluştu

Fatih Uğurluakdoğan'ın "Adanalı" adlı yeni single'ı, 12 Temmuz'dan itibaren tüm dijital platformlarda...

Fatih Uğurluakdoğan’dan yeni single! “Adanalı” dinleyicileriyle buluştu

Fatih Uğurluakdoğan’dan yeni single: “Adanalı” 12 Temmuz’da dinleyicisiyle buluştu.

Fatih Uğurluakdoğan, müzikal kariyerine Adana aşkını vurgulayan “Adanalı” adlı yeni single’ıyla merhaba dedi. Adana’ya duyduğu derin sevgi ve müziğe olan ilgisiyle harmanladığı bu parça, müzikseverle buluştu.

Pandemi sürecinde yazdığı “Adanalı” şarkısı, Serkan Boz’un aranjmanıyla dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Şarkının yönetmen koltuğunda Enes Bilal Taşçı oturuyor. Fatih Uğurluakdoğan, yakın zamanda yeni şarkılarının da müjdesini vererek, müzikseverleri heyecanlandırdı. İlk göz ağrısı olan “Adanalı”yı dinleyicilere armağan eden Uğurluakdoğan, Adana’ya olan sevgisini ve müziğe olan tutkusunu birleştirdiği bu eserle adından söz ettirecek.

Fatih Uğurluakdoğan’ın “Adanalı” adlı yeni single’ı, 12 Temmuz’dan itibaren tüm dijital platformlarda dinlenebilir.

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