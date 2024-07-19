  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Fatih Terim ile Fikret Orman sırt sırta eğlendi

Fatih Terim ile Fikret Orman sırt sırta eğlendi. İşte detaylar...

Fatih Terim ile Fikret Orman sırt sırta eğlendi

 2017-2022 yılları arasında Galatasaray Teknik Direktörlüğü yapan Fatih Terim ile 2012-2019 yılları arasında 33. Beşiktaş Başkanlıgı yapan Fikret Orman Bodrum da sırt sırta verdi.

 Fatih Terim ile Fikret Orman sırt sırta eğlendi

Bir dönemin iki ezeli rakibi 888 Private Bodrum da Ercan Saatçi’nin şarkılarıyla eğlendi.

 Fatih Terim ile Fikret Orman sırt sırta eğlendi

Ercan Saatçi sahnesinde, sırt sırta veren Fatih Terim ve Fikret Orman birbirine görür görmez sarılıp hasret giderdi. Ercan Saatçi şarkılarında,

Fatih Terim ile Fikret Orman sırt sırta eğlendi

Fatih Terim eşi Fulya Terim, kızları ve damadı ile eğlenirken Fikret Orman sevgilisi Tuğba Çoşkun yakın arkadaşlarıyla eğlendi.

Fatih Terim ile Fikret Orman sırt sırta eğlendi

Ercan Saatçi, “Can dostum” dediği Fikret Orman için “Kendisi çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim’in bestenin sahibi olduğunu iddaa ediyor” derken Fatih Terim için, “Pes etmeyen adam” diyerek övgü dolu sözler sarf etti.

 Fatih Terim ile Fikret Orman sırt sırta eğlendi

İzleyenler arasında bulunan Behzat Uygur, Fatih Terim için “Fatih hoca ile aynı dönem futbol oynadım. Ben bıraktım o ilerledi” diyerek bilinmeyeb bir detayı sa anlatmış oldu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

24 yıldır çözülemeyen Çağla Tuğaltay cinayeti ile ilgili anne Gülnur Tuğaltay konuştu! “Oğlumu ben teslim ederim”
  Güncel

24 yıldır çözülemeyen Çağla Tuğaltay cinayeti ile ilgili anne Gülnur Tuğaltay konuştu! “Oğlumu ben teslim ederim”

Ozan Güven: "Saygılarımla krallar"
  Magazin

Ozan Güven: "Saygılarımla krallar"

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın fotoğrafında dikkat çeken detay!
  Magazin

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın fotoğrafında dikkat çeken detay!

Ünlü şarkıcı Karsu sevgilisi Mike Schrama ile evleniyor
  Magazin

Ünlü şarkıcı Karsu sevgilisi Mike Schrama ile evleniyor

Zeynep Bastık Bodrum konserinde binlerce kişiyle buluştu
  Magazin

Zeynep Bastık Bodrum konserinde binlerce kişiyle buluştu

Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştı
  Magazin

Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses yıllar sonra barıştı