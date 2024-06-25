Fashiontv’ye teşekkür plaketi

İstanbul’da düzenlenen 14. fashiontv & Deha Moda Ödülleri sahiplerini bulmuştu. Ödüllerin dağıtıldığı gala gecesinde gerçekleştirilen açık artırmada elde edilen gelir ile hayırsever davetliler arasında toplanan bağışlar, Türkiye'nin en köklü vakıflarından Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı’na bağışlanmıştı.

Vakıf yönetimi ise fashiontv gecesinde toplanan gelirin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne erken doğan bebekler için prematüre servisi yapılması amacıyla bağışlandığını açıklamıştı.

Vakıf Başkanı Zuhal Ramazanoğulları, Moda Deniz Kulübü’nde verdiği yemekte fashiontv Türkiye yönetim kurulu başkanı Enis Onat ve eşi Melissa Onat çiftine teşekkür plaketi verdi. Erken doğan bebeklerin bakımlarının yapıldığı servisin hayata geçmesi için katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.