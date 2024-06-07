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Fashiontv’de evlilik yıl dönümü!

Fashiontv Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat ve eşi Melissa ilk evlilik yıldönümlerini kutladılar.

Fashiontv’de evlilik yıl dönümü!

Geçtiğimiz yıl görkemli bir düğünle Kuruçeşme’deki Oligark İstanbul’da hayatlarını birleştiren Melissa - Enis Onat çifti ilk evlilik yıldönümleri için yine evlendikleri mekanı seçtiler. Kısa bir süre önce dünyaya gelen oğulları Uraz Efe’nin de resminin olduğu bir pasta ile evlilik yıldönümlerini kutlayan çifti yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Fashiontv’de evlilik yıl dönümü!

Baş mankenlik yapan Melissa Onat güzelliği ile dikkat çekerken eşi Enis Onat “Mutlu bir evliliğimiz var. Oğlumuzu da kucağımıza aldık. Onu da pastadaki resimleri ile kutlamamıza dahil ettik” dedi.

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