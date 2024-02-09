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Fashionist'te Alaii rüzgarı

Ayfer Baş'ın sahibi olduğu Alaii markası önceki gün İstanbul Expo Center'da başlayan 'Fashionist' fuarına damga vurdu. İşte detaylar...

Fashionist'te Alaii rüzgarı

Ayfer Baş'ın sahibi olduğu Alaii markası önceki gün İstanbul Expo Center'da başlayan 'Fashionist' fuarına damga vurdu.

  Fashionist'te Alaii rüzgarı

(Karolina Sury, Ayfer Baş, Gurur Aydoğan)


Baş, marka elçisi Gurur Aydoğan ve Çekya güzeli Karolina Sury ile basın mensuplarının karşısına geçti. Ayfer Baş, "Abiye markası tasarlıyorsunuz ama Gurur Aydoğan marka elçiniz. Sebebi nedir?" sorusuna, "Ters köşe yapmak istedik. Ürünlerimizi kadınlarımız üzerinde görüyoruz ama yakışıklı bir beyefendinin yanında elbiselerimiz nasıl duruyor onu göstermek istedik.” dedi.

  Fashionist'te Alaii rüzgarı


Gurur Aydoğan ise, "Smokinin yanında abiye kıyafetinin daha iyi durduğunu göstermek istedik. Bence çok güzel oldu. Enerjimiz çok iyi tuttu. Zaten kıyafetler çok güzel. Başta şaşırdım ama bu fikir doğru tercih oldu" dedi.

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