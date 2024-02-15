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Fashion Factor’ün 7. defilesi tamamen halılardan oluşan ilk moda koleksiyonuna ev sahipliği yaptı

Dubai’nin en önemli moda etkinliklerinden Fashion Factor, 7. kez moda tutkunları ve tasarım uzmanlarına kapılarını açtı. "Fütürizm" teması altında gerçekleşen etkinlikte Çınar Halı’nın tamamen halılardan oluşan koleksiyonu da podyuma taşındı.

Fashion Factor’ün 7. defilesi tamamen halılardan oluşan ilk moda koleksiyonuna ev sahipliği yaptı

Moda tutkunları ve tasarım uzmanları, Dubai’deki The Agenda'da gerçekleşen 7. Fashion Factor'ün 7. defilesinde bir araya geldi. "Fütürizm" teması altında yenilik ve yaratıcılığın ele alındığı etkinlikte Çınar Halı, tamamen halılardan oluşan koleksiyonunu sergiledi.  

Fashion Factor’ün 7. defilesi tamamen halılardan oluşan ilk moda koleksiyonuna ev sahipliği yaptı

Çınar Halı'nın 89 yıllık değerli tasarım arşivinden yaratılan koleksiyonun tanıtımı Fashion Factor katılımcılarının en çok dikkatini çeken bölümlerden biri oldu. Halıları geleneksel rolünden çıkardıkları bir moda koleksiyonu oluşturmak için özenle çalışan Pelin Çınar ve Ahmet Çınar, kendilerine özgü stil ve koreografilerle halıları giyilebilir sanat eserlerine dönüştürdü. Koleksiyonun ortak tasarımcısı Pelin Çınar defileyle alakalı olarak “Amacımız, halılarımızın mükemmel zanaatkarlık ve zamansız tasarımını yeni ve beklenmedik bir şekilde sergilemekti.” dedi.  

Fashion Factor’ün 7. defilesi tamamen halılardan oluşan ilk moda koleksiyonuna ev sahipliği yaptı

Çınar Halı’nın düzenlediği defile tamamen halılardan oluşan ilk moda defilesi olarak tarihe geçti. Bu yenilikçi yaklaşım, etkinliğe benzersiz bir estetik katmanın yanı sıra ÇINAR HALI'nın tasarımlarında bulunan çok yönlülük ve yaratıcılık mesajını da pekiştirdi.Koleksiyonun ortak tasarımcılarından Ahmet Çınar ise "Bu devrim niteliğindeki konsepti hayata geçirmekten dolayı çok heyecanlıyız. Her halıyı giyilebilir moda haline getiremezsiniz, bunun için çok ince zanaatkarlık gerekiyor. Halılarımızı moda bağlamında sergileyerek, insanların tasarımın geleneksel sınırlarının ötesindeki potansiyelini görmelerini amaçladık." dedi.

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