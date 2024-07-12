Fas'ın Türk jönü Mert Altınışık

Fas’ta yayınlanan Türk dizileri sayesinde hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Altınışık, The Buzz filminde Fas’ın önemli sanatçıları Fati Jamali ve Dounia Batma ile birlikte kamera karşısına geçecek.

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