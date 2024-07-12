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Fas'ın Türk jönü Mert Altınışık

Bu yıl 29.'su düzenlenen Fas’ın en prestijli ödül töreni olan Tetouan Uluslararası Akdeniz Film Festivali'nden onur ödülü alan yakışıklı oyuncu Mert Altınışık, şimdi de Fas sinemasında boy gösterecek.

Fas'ın Türk jönü Mert Altınışık

Fas’ta yayınlanan Türk dizileri sayesinde hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Altınışık, The Buzz filminde Fas’ın önemli sanatçıları Fati Jamali ve Dounia Batma ile birlikte kamera karşısına geçecek.

Fas'ın Türk jönü Mert Altınışık

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